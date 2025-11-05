Bursa'da acı olay! Belediye işçisi ağaç altında kaldı

Mustafakemalpaşa ilçesinin Suuçtu Şelalesi Mesire Alanı'nda meydana gelen talihsiz olayda, 48 yaşındaki İbrahim Durak'ın üstüne ağaç düşmesi sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören Durak'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

Geçtiğimiz hafta mesire alanında meydana gelmişti. Üzerine devrilen ağacın altında kalan İbrahim Durak, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Durak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ACI HABER SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Mustafakemalpaşa Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan İbrahim Durak'ın, evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi. Muradiyesarnıç Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Durak'ın vefatı, ailesi, mesai arkadaşları ve Mustafakemalpaşa Belediyesi çalışanlarını yasa boğdu. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.