Bursalılar şoke oldu! Skandal afişleri görenler gözlerine inanamadı

Bursa'da iddiaya göre bir kişi, tartıştığı kişiyi rezil etmek için hazırladığı afişleri kentin bir çok noktasına astı. Sabahın erken saatlerinde işine gitmek için evlerinden çıkan Bursalılar ise görülen manzara karşısında şaşkına döndü. Afişlerde "Kendisinden küçük yaşta kişilerle geziyor, kızlarınızı ve eşlerinizi bu adamdan uzak tutun" ifadeleri yer aldı.

KİMİ FOTOĞRAFINI ÇEKTİ KİMİ DOĞRU DEĞİLDİR DEDİ

Vatandaşlar, "Yani bunu asan kişinin doğru söylediğini nereden bilelim? Belki iftira atıyordur. Yaptıkları çok ayıp değil mi" dedi.

FOTOĞRAFTAKİ KİŞİ POLİSE İHBAR ETTİ

Bazı vatandaşlar ise fotoğrafları afişe edilen E.M.'ye ulaşıp durumu paylaştı. Uyku uyuyamayan adam ise kendilerine ulaşan vatandaşlara, "Ben evliyim, fotoğraftaki kişi benim yakın dostum, canciğer arkadaşım. Bunu yapan kişiyi bulup mahkemeye vereceğim" diyerek karakolun yolunu tuttu.

EKİPLER AFİŞLERİ ASANLARI ARIYOR

Olayın ardından Emek Polis Merkezi Amirliği ekipleri, afişleri asan şahsı tespit etmek için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları tek tek incelenirken, afişlerin toplatılması için belediye ekipleri de devreye girdi.