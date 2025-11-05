Okulda faciadan dönüldü! Öğretmenler küçük çocuğu böyle kurtardı!

Ağrı'da 30 Ekim'de meydana gelen olayda Hürriyet İlkokulu'nun bahçesinde şeker yiyen 3 yaşındaki çocuk ölümden döndü. Çıkış saatinde öğrencilerin dağılmasını bekleyen bir veli, 3 yaşındaki çocuğunun boğazına şeker kaçtığını fark etti. Çocuğun nefes alamadığını fark eden veli öğretmenlerden yardım istemek için okula girdi. Sınıf öğretmenleri Yasemin Uzun Ergün ve Çiçek Özaydın isimli iki öğretmen, 3 yaşındaki çocuğa Heimlich manevrası yaparak boğazına kaçan şekeri çıkarmayı başardı. Yaşananlar, okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.