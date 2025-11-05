Ankara'da korkutan patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Ankara'da akşam saatlerine doğru korkutan bir patlama meydana geldi. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin (ASBÜ) Ulus'taki tarihi yerleşkesinde şiddetli bir patlama sesi duyuldu.

PATLAMANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Üniversitenin yangın önleme sistemlerinden birinde gaz sıkışmasına bağlı olduğu belirlenen kuvvetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın olduğu bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

İtfaiye ekipleri binada olası bir durum için arama gerçekleştirdi. Herhangi bir yaralanma veya can kaybının olmadığı öğrenilirken, ekiplerin soğutma ve havalandırma çalışmaları sürüyor.