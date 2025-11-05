Ankara'da korkutan patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ankara'da akşam saatlerine doğru korkutan bir patlama meydana geldi. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin (ASBÜ) Ulus'taki tarihi yerleşkesinde şiddetli bir patlama sesi duyuldu.
Üniversitenin yangın önleme sistemlerinden birinde gaz sıkışmasına bağlı olduğu belirlenen kuvvetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın olduğu bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
İtfaiye ekipleri binada olası bir durum için arama gerçekleştirdi. Herhangi bir yaralanma veya can kaybının olmadığı öğrenilirken, ekiplerin soğutma ve havalandırma çalışmaları sürüyor.