Diyarbakır'da arazi kavgası: 2 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde husumetli akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Medya Mahallesi 205. Sokak'ta aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen akraba aileler arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle iki kişi silahla vuruldu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde E.T. (44) ve A.A.G. (47) hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Polis ekiplerinin firari şüpheli N.T'nin (38) yakalanması için çalışmaları sürüyor.