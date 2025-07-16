Elazığ’da katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var!

Elazığ’da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu kulundere mevkiinde meydana geldi.

2 ÖLÜ, 3 YARALI

Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, biri çocuk 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişide ağır yaralandı.

İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARTTI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenler ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.