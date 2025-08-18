Diyarbakır'da balkon faciası: 2'si çocuk 5 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Müstakil bir evin balkonunun çökmesi sonucu 5 kişi enkaz altında kaldı.

5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2'si çocuk 5 kişi, vatandaşlar ve ekipler tarafından enkaz altından çıkartıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

MAHALLE SAKİNİNDEN ÇARPICI SÖZLER

Ali Zencir adlı mahalle sakini, balkonun sonradan ek yapıldığını söyledi. Anne ve baba üstünde oturduğu sırada balkonun çöktüğünü belirten Zencir, "Çocuklar önce çıkartıldı. Aile vardı, onlar ekipler tarafından çıkartıldı. Çok şükür durumları iyi. Balkon sonradan yapıldı, geçiş yok. Demirler de zayıftı" dedi.