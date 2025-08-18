Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran balkondan atlayarak yaşamına son verdi

Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman bölgesinde yaşanan olayda Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan atlayarak intihar etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede Dalgakıran'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Dalgakıran'ın Instagram hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımında kullandığı ifadeler dikkat çekti. Dalgakıran'ın hikaye paylaşımında "Baya halsiz ve bitkin uyandım, bugünlük iznininiz istiyorum, görüşmek üzere..." cümlelerini yazdığı görüldü.