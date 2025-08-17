Suriye'de intihar saldırısı! Halep savaş alanına döndü

Yıllardır korku ve zulümle Suriye'yi yöneten Beşar Esad sonrası Suriye'de iç huzuru sağlamak için Ahmed Şara yönetiminin çalışmaları sürerken ülkeden bir saldırı haberi geldi.

Suriye televizyonunun aktardığı bilgilere göre patlama, Halep kentinin el-Meyser Mahallesi'nde meydana geldi. Olay sonrası bölgeye ekipler sevk edilirken patlamayla ilgili önemli bir bilgi verildi.

KENDİSİNİ PATLATTI

Televizyonun kaynaklara dayandırdığı haberine göre El-Meyser Mahallesi'ndeki Vahde Fırını yakınlarında bomba yeleği giyen bir kişinin kendisini patlattığı belirtildi.

Olayda saldırgan hayatını kaybederken sivillerin zarar görmediği açıklandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Ayrıntılar geliyor...