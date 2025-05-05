Doğada nadir bulunuyor! Pazarda kilosu bin 250 TL'den satılıyor!

Erzincan'da 2 bin rakımın üzerinde kendiliğinden yetişen "çaşır" mantarının kilosu dudak uçuklatıyor. Doğada nadir bulunan ve toplanması zahmetli olan çaşır mantarı pazarda bin 250 TL'den alıcı buluyor.

Erzincan'da bahar mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının artmasının ardından vatandaşlar çaşır mantarı toplamaya başladı. Protein deposu mantarlar 2 bin rakımın üzerinde doğada kendiliğinden yetişiyor. Doğada damar veya evlek diye tabir edilen bölgelerde bulunan ve mevsim itibariyle ilk olarak toplanmaya başlanan "çaşır" mantarı lezzeti ve yüksek protein değeriyle vatandaşları adeta kendine çekiyor.

KİLOSU BİN 250 TL

Çaşır mantarının kilosu bu yıl bin 250 TL'den satışa sunulurken, fiyatın yüksekliği bazı vatandaşların dikkatini çekti. Ancak nadir bulunması ve toplanmasının zorluğu, bu yüksek fiyatı kısmen de olsa açıklıyor.

7 SAAT YÜRÜDÜLER

Keşiş Dağına çıkan vatandaşlardan Coşkun Menek ve Kemal Arduç mantar toplamak için sabah saatlerinde yola çıkarak yaklaşık 7 saat yürüyüş gerçekleştirdiler. Doğada kendiliğinden yetişen mantarları toplayan vatandaşlar, mantara ulaştıklarında tüm yorgunluklarının gittiğini kaydettiler.

AYNI KÖK ÜZERİNDE BİRDEN ÇOK OLARAK YETİŞİYOR

Çaşır mantarı, çoğu zaman aynı kök üzerinde birden çok olarak yetişiyor. Yöresel olarak daha çok tereyağında kavrularak ve ateşte közlenerek yeniyor. Pilav içerisine konulduğu, ayrıca sac tava içerisinde et ile karıştırarak yemeğinin yapıldığı da oluyor.