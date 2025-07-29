Doğal gaz borusunda şiddetli patlama! Vatandaşlar büyük panik yaşadı

Bitlis'te öğle saatlerinde meydana gelen olayda; yol çalışması esnasında doğal gaz borusunda büyük bir patlama meydana geldi.

BÖLGEDEN DUMANLAR YÜKSELDİ

Patlamayla birlikte çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Patlamanın ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve doğal gaz dağıtım şirketine ait ekipler sevk edildi.

CAN KAYBI YOK

Hatta gaz kesintisi yapılırken, patlamanın olduğu bölgede ekipler çalışma gerçekleştirdi. Yetkililer olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtilerek, teknik ekiplerin detaylı inceleme başlattığını ve güvenlik önlemleri çerçevesinde doğal gaz akışının geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.