Doğru cevabı sadece psikopatlar bulabiliyor! Bu bilmece sosyal medyayı salladı

15 Ocak 2025 14:09 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 14:22

TikTok'ta "İsimsiz Narsist" adlı bir kullanıcı, bir cenaze bilmecesinin çözümünün psikopat ya da sosyopat eğilimleri açığa çıkarabileceğini iddia ederek tartışma başlattı. Uzmanlar ise bu tür bilmecelerin eğlenceli düşünce deneyleri olabileceğini, ancak kişilik bozukluklarının ciddi değerlendirmeler gerektirdiğini vurguluyor. İşte o bilmece!

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Kişilik bozukluklarıyla ilgili tartışmaları alevlendiren bir bilmece sosyal medyada yeniden gündem oldu. TikTok'ta "İsimsiz Narsist" olarak tanınan bir kullanıcı, çözümüyle insanların psikopat ya da sosyopat eğilimlerini açığa çıkarabileceğini iddia ettiği bir bilmeceden bahsetti. Kendisinin ve kız kardeşinin, hayatında bilmeceyi doğru yanıtlayabilen tek insanlar olduğunu öne sürüyor.

CENAZE BİLMECESİNİ ÇÖZEBİLECEK MİSİNİZ?

Narsisizm, psikopati ve sosyopati, her biri kendine özgü özelliklere sahip farklı kişilik bozuklukları olup, bu bozukluklar temelde aynı özellikleri paylaşıyor: empati eksikliği, manipülatif davranışlar ve bencillik. Bahse konu olan bilmece ise şu şekilde:

Bir kadın, annesinin cenazesinde daha önce hiç tanımadığı bir adamla tanışır. Ve o kadar iyi anlaşırlar ki kadın, onun ruh eşi olabileceğini düşünür. Ancak cenaze bittikten sonra, adamın adını ya da telefon numarasını sormadığını fark eder ve kim olduğunu veya nasıl iletişim kuracağını bilemez. Sorduğu herkes de adamı tanımadığını söyler.

Onu bir daha asla göremeyeceği için üzülen kadın, bir hafta sonra kız kardeşini öldürür. Peki neden?

"İsimsiz Narsist" kullanıcısı, TikTok​'ta paylaştığı videoda, "Benim için cevap oldukça açıktı. Bunu bana soran arkadaşlarımın çok şaşkın bakışlarıyla karşılaştım. Kız kardeşim çok yavaş cevapladı, çünkü çok açık bulduğu için hileli bir soru olduğunu düşündü" dedi.

TARTIŞMALI BİLMECENİN CEVABI...

Eğer yeterince düşündüyseniz ve gerçeği öğrenmeye hazırsanız, bilmecenin cevabı şu: Kadın, eğer adam annesinin cenazesine geldiyse, kız kardeşinin cenazesine de geleceğini düşündü. Bu nedenle, hoşuna giden adamla bir kez daha karşılaşabilmek amacıyla kız kardeşini öldürdü.

TikTok'ta bu bilmeceden bahseden İsimsiz Narsist, kendisinin ve kız kardeşinin bu bilmecenin cevabını "kolayca" bulduğunu belirtti. Ancak bu durumun bir teşhis aracı olarak kullanılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

UZMANLAR NE DİYOR?

Psikoloji uzmanları, bu tür bilmecelerin eğlenceli bir düşünce deneyi olabileceğini, ancak ciddi bir teşhis aracı olarak kullanılmaması gerektiğini belirtiyor. Kişilik bozuklukları karmaşık yapılar olup, yalnızca eğitimli uzmanlar tarafından yapılan uzun değerlendirmelerle teşhis edilebilir.

Psikopat ya da sosyopat kişilik özelliklerini kapsayan Antisosyal Kişilik Bozukluğu, genellikle dürüst olmama, pişmanlık duymama, saldırganlık ve dürtüsellik gibi belirtilerle tanımlanır. Ancak bir bilmecenin cevabını bilmek ya da bilmemek, bu kriterleri karşılamaz.