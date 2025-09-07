Doğum günü kutlamasında mekan sahibi müşteriyi vurdu!

Beylikdüzü'nde bir doğum günü kutlaması esnasında çıkan tartışmada mekanın sahibi, müşteriyi silahla vurarak yaraladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DOĞUM GÜNÜNDE KAVGA ÇIKTI

Beylikdüzü Yakuplu Hürriyet Bulvarı'nda organizasyon yapılan bir iş yerindeki olayda doğum günü kutlaması esnasında organizasyon yapılan mekanının sahibi ile müşteri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada iş yeri sahibi müşterisini silahla elinden vurarak yaraladı. Müşterinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, iş yeri sahibinin silahı ile ateş ettiği ve davetlilerin panik içinde çığlık attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.