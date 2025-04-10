Dönerle zehirlenenler ders olmadı! Bir skandal daha

Kocaeli'de 648 kişinin tavuk dönerden zehirlenmesinin ardından farklı illerde de skandal döner görüntüleri ortaya çıktı. En son Adana'daki bir karnavaldan gelen görüntü halk sağlığının nasıl tehlikeye atıldığını bir kez daha gösterdi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Ramazan Bayramı sırasında 648 kişinin yediği tavuk dönerden zehirlenmesi, gözleri tavuk döner satan işletmelere çevirtirken Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'nda da skandal bir görüntü ortaya çıktı.
Karnavalda daha önce stant açan fenomen dönercinin pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk taktığı anlar tepki çekerken dönerciye 42 bin 76 TL idari para cezası uygulanmış, standı karnaval alanından kaldırılmıştı.
Karnaval alanında yer alan farklı bir işletmenin standında da skandal bir görüntü çekildi. Fotoğrafta dönerci ustasının pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk koyduğu görüldü.
Karnaval alanında yaşananlar insan sağlığının tehlikeye atıldığını gözler önüne sererken vatandaşlar "Ağız tadıyla döner yiyemeyecek miyiz?" diye sordu.