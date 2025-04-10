Dönerle zehirlenenler ders olmadı! Bir skandal daha

Kocaeli'de 648 kişinin tavuk dönerden zehirlenmesinin ardından farklı illerde de skandal döner görüntüleri ortaya çıktı. En son Adana'daki bir karnavaldan gelen görüntü halk sağlığının nasıl tehlikeye atıldığını bir kez daha gösterdi.