Düğün dönüşü feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Adana'da katıldıkları düğünden sonra Samsun'a dönen vatandaşların içinde bulunduğu minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

YARALILARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kazada sürücü ile minibüste yolcu olarak bulunan Sedat Resulcan D, Aziz D, Mustafa D, Recep D, Şakir D, Yakup D, Seyit Ahmet İ, Erdal D, Kemal D, Kezban D, Osman D, Samet D, Gülhatun D, Mahir D, Hüseyin D. ve Osman D. yaralandı.