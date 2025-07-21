Düğün takılarıyla birlikte kaçmıştı! Eşi her şeyi affetti: Arkadaş kurbanı olmuş

Denizli'nin amatör lig temsilcilerinden Akkonakspor'un teknik direktörlüğünü yapan 34 yaşındaki Hüseyin Cumhur Acar, düğünden 3 gün sonra sırra kadem bastı. Günlerce haber alınamayan kaçak damat için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda kendisine ulaşılan antrenör, evine geri döndü. Eşine kavuşan gelin Ş.A., "düğünümüz olur olmaz böyle bir şey yaşamam kabul edilir bir şey değildi ama yıllardır bana bir zararı olmadı" ifadelerini kullandı.

"ARKADAŞ KURBANI OLMUŞ, AFETTİM"

Eve dönen eşini yaptığı hatadan dolayı affeden gelin Ş.A., kocasının arkadaş kurbanı olduğunu savunarak, "Eşimi 18 Temmuz Cuma akşamı karakoldan sağ salim aldık. Bizim için de kaybolduğu ilk günden beri tek istediğimiz ona kavuşmaktı. Evet yaptı bir hata ama hallolmayacak şeyler değil, hiçbir şey insanın canından önemli değil. Biz 4 yıldır birlikteyiz, düğünümüz olur olmaz böyle bir şey yaşamam kabul edilir bir şey değildi ama yıllardır bana bir zararı olmadı, herkesten çok hep yanımda olan oydu. Yaptığı hata düzeltilmeyecek bir hata olsa ben affetmezdim. Her insan hata yapar, O da yaptı bir hata ama hiçbir şey onun canından kıymetli değil. Hakkında çıkan kumar iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Evet borç olduğu doğruymuş fakat alacak verecek meselesi yüzünden tamamen mağdur edilen kişi kendisi olduğu için bunalıma girip bu durum yaşanmış" ifadelerini kullandı.