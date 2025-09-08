Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Düğünde maganda kurşunu! 6 yaşındaki Ayşe hayatını kaybetti

Muş'ta yapılan bir düğünde rastgele ateş açan birinin silahından çıkan kurşun 6 yaşındaki Ayşe'nin ölümüne neden oldu. Olayda bir kişi de yaralandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Düğünde maganda kurşunu! 6 yaşındaki Ayşe hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 21:37
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 21:37

Muş’un Varto ilçesine bağlı Sanlıca köyünde bir töreninde havaya rastgele açılan ateş sonucu 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Düğünde maganda kurşunu! 6 yaşındaki Ayşe hayatını kaybetti

Düğün sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce havaya açılan ateş sonucu kurşunlar Ayşe Demirhan (6) ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye isabet etti. Durumun bildirilmesi üzerine köye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Varto Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 yaşındaki Ayşe Demirhan kurtarılamadı. Diğer ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunarak olaya karıştığı belirlenen kişileri gözaltına aldı. Ayşe Demirhan’ın cenazesi otopsi için Muş Devlet Hastanesi’ne gönderilirken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Silah ruhsat harçlarına zam
ETİKETLER
#yaralı
#jandarma
#düğün
#kurbân
#Çocuk Vefat
#Havaya Ateş Açmak
#Gözaltına Alma
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.