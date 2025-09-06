Silah ruhsat harçlarına zam

Silah taşıma ve bulundurma ruhsatlarından alınan maktu harçlarda önemli bir artış yapıldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme, silah sahiplerini doğrudan ilgilendiriyor.

YILLIK HARÇLAR YAKLAŞIK İKİYE KATLANDI

Düzenlemeye göre, gerçek kişilere verilecek yıllık silah taşıma ruhsatı harcı 31 bin 600 TL olarak belirlendi. 5 yıllık ruhsatlar için bu tutar 79 bin TL’den 158 bin TL’ye yükseldi. Yani, tabanca taşıma ruhsatı almak isteyenler 5 yıl için 158 bin TL ödemek zorunda kalacak.

BULUNDURMA RUHSATLARINDA DA ARTIŞ

Sadece taşıma ruhsatları değil, silah bulundurma ruhsatlarında da harçlar arttı. 5 yıllık tabanca bulundurma ruhsatı artık 50 bin 565 TL olarak uygulanacak. Önceki tutar 25.282,70 TL idi.

Özel kanuna göre verilen yivsiz tüfek ruhsatlarının harcı da yükseldi. Daha önce 611,20 TL olan ruhsat ücreti, yeni düzenleme ile 1.225 TL’ye çıktı.

KARAR YARIN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı, yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek ve silah sahipleri ile ruhsat başvurusu yapacak vatandaşları kapsayacak.