 İrem Çınar

Silah ruhsat harçlarına zam

Silah ruhsatlarına zam geldi. Beş yıllık silah taşıma ruhsatının ücreti 79 bin liradan 158 bin liraya yükselirken, silah bulundurma ruhsatı da 25 bin 282 liradan 50 bin 565 liraya çıktı.

Silah ruhsat harçlarına zam
AA
06.09.2025
06.09.2025
Silah taşıma ve bulundurma ruhsatlarından alınan maktu harçlarda önemli bir artış yapıldı. ile Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme, silah sahiplerini doğrudan ilgilendiriyor.

Silah ruhsat harçlarına zam

YILLIK HARÇLAR YAKLAŞIK İKİYE KATLANDI

Düzenlemeye göre, gerçek kişilere verilecek yıllık silah taşıma ruhsatı harcı 31 bin 600 TL olarak belirlendi. 5 yıllık ruhsatlar için bu tutar 79 bin TL’den 158 bin TL’ye yükseldi. Yani, taşıma ruhsatı almak isteyenler 5 yıl için 158 bin TL ödemek zorunda kalacak.

BULUNDURMA RUHSATLARINDA DA ARTIŞ

Sadece taşıma ruhsatları değil, silah bulundurma ruhsatlarında da harçlar arttı. 5 yıllık tabanca bulundurma ruhsatı artık 50 bin 565 TL olarak uygulanacak. Önceki tutar 25.282,70 TL idi.

Özel kanuna göre verilen yivsiz tüfek ruhsatlarının harcı da yükseldi. Daha önce 611,20 TL olan ruhsat ücreti, yeni düzenleme ile 1.225 TL’ye çıktı.

Silah ruhsat harçlarına zam

KARAR YARIN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı, yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek ve silah sahipleri ile ruhsat başvurusu yapacak vatandaşları kapsayacak.

