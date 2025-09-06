Menü Kapat
Kategoriler
Ekonomi
Editor
 06.09.2025

Genç çiftlere ev sahibi olma fırsatı! Özel kontenjan ayrıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal konut projesi kapsamında genç çiftler için yüzde 20’lik özel bir kontenjan ayrılacağını duyurdu. Bakan Göktaş, konuyla ilgili açıklamaları sosyal medya hesabından paylaştı.

AA
AA
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 11:55

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, projesinde genç çiftlere özel kontenjan ayrılacağını açıkladı. Bakan Göktaş, bu hamlenin gençlerin aile kurma sürecini desteklemeyi hedeflediğini belirtti.

YÜZDE 20 ÖZEL KONTENJAN

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal konut projesinde genç çiftlere yüzde 20 oranında özel kontenjan sağlanacağını duyurdu. Ayrıca, üç çocuk ve daha fazla çocuğu olan aileler için de ayrı bir kontenjan ayrılacağı ifade edildi.

Genç çiftlere ev sahibi olma fırsatı! Özel kontenjan ayrıldı

AİLELERİ GÜÇLENDİRECEK ADIM

Bakan, bu uygulamanın hem aile yapısını güçlendireceğini hem de gençlerin geleceğe daha güvenle bakmasını sağlayacağını vurguladı.

Göktaş, açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Bakan, birlik ve beraberlik içinde birçok güçlü projeye imza atmayı umut ettiklerini de sözlerine ekledi.

