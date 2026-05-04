Düğünde şaşırtan hediye! Gelin ve damat gözlerine inanamadı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Düziçi ilçesinde Sıla Özdemir ile Mehmet Özdemir'in düğününde takı merasiminde oldukça ilginç anlar yaşandı. Davetli Uğurcan Okuşlu, altın yerine kurdelelerle süslenmiş canlı bir buzağıyı damada hediye etti.
Salona getirilen süslü buzağı, davetlilerin meraklı bakışları arasında damada teslim edilirken, Uğurcan Okuşlu'nun buzağının biberonunu da hediye etmesi dikkat çekti. O anlar ise cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Altın fiyatlarının yükselmesiyle farklı bir hediye tercih ettiğini ifade eden Uğurcan Okuşlu, "Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum. Arkadaşımın düğünü vardı. Düğününe takı merasiminde altın mı götüreyim, para mı götüreyim diye kararsız kaldım. Altın fiyatları da bir miktar yüksek olunca, bir buzağıyı bir altına değişmek yerine farklı bir tercih yaptım. 'Bir Cumhuriyet altını getireceğime, bir Adana burması getireyim' diyerek buzağıyı kendisine götürdüm. Sosyal medyada bu kadar ilgi göreceğini açıkçası bilmiyordum. Çok da memnun kaldım; kendisi de oldukça sevindi. Biberonunu da teslim ettim. Umarım ilerleyen günlerde buzağıyı büyütür. Üretime kendisini de kazandırmak isterim" diye konuştu.