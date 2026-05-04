Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Düğünde şaşırtan hediye! Gelin ve damat gözlerine inanamadı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dünya evine giren bir çifte takılan düğün hediyesi şaşkınlığa neden oldu. Çiftin arkadaşları, düğünde altın yerine süslenmiş bir buzağı hediye etti.

GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 09:21
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 09:31

Düziçi ilçesinde Sıla Özdemir ile Mehmet Özdemir'in düğününde takı merasiminde oldukça ilginç anlar yaşandı. Davetli Uğurcan Okuşlu, altın yerine kurdelelerle süslenmiş canlı bir buzağıyı damada hediye etti.

Okuşlu, buzağının biberonunu da hediye etti.
Uğurcan Okuşlu, altın fiyatlarının yüksekliği nedeniyle bu farklı hediyeyi tercih ettiğini belirtti.
Okuşlu, buzağının ilerleyen günlerde büyütülmesini umduğunu ve damadı üretime kazandırmak istediğini söyledi.
BUZAĞININ BİBERONUNU DA GETİRDİ

Salona getirilen süslü buzağı, davetlilerin meraklı bakışları arasında damada teslim edilirken, Uğurcan Okuşlu'nun buzağının biberonunu da hediye etmesi dikkat çekti. O anlar ise cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

“ALTIN MI GÖTÜREYİM, PARA MI GÖTÜREYİM DİYE KARARSIZ KALDIM”

Altın fiyatlarının yükselmesiyle farklı bir hediye tercih ettiğini ifade eden Uğurcan Okuşlu, "Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum. Arkadaşımın düğünü vardı. Düğününe takı merasiminde altın mı götüreyim, para mı götüreyim diye kararsız kaldım. Altın fiyatları da bir miktar yüksek olunca, bir buzağıyı bir altına değişmek yerine farklı bir tercih yaptım. 'Bir Cumhuriyet altını getireceğime, bir Adana burması getireyim' diyerek buzağıyı kendisine götürdüm. Sosyal medyada bu kadar ilgi göreceğini açıkçası bilmiyordum. Çok da memnun kaldım; kendisi de oldukça sevindi. Biberonunu da teslim ettim. Umarım ilerleyen günlerde buzağıyı büyütür. Üretime kendisini de kazandırmak isterim" diye konuştu.

