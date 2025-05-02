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 | Bengül Arıca

Düğünde şoke eden hırsızlık! Pasta yedi, takıları çalıp ortadan kayboldu! Savunması 'pes' dedirtti

Adana'da düğünde yaşanan hırsızlık olayı izleyenleri şaşkına çevirdi. 48 yaşındaki S.E isimli kişi iki farklı düğüne davetliymiş gibi girip düğünlerde pasta yiyerek, 100 bin TL'lik nakit takıyı çaldı. Polisin operasyonuyla kıskıvrak yakalanan şüpheli ifadesinde "Baktım düğün var, içeri girdim, pasta yedim, sonra takı töreninde paraları görünce dayanamadım çaldım" dedi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 12:49

Adana'da düğünlere dadanan hırsız sonunda yakalandı. Düğün görüntülerinin izlenmesiyle ortaya çıkan hırsızlık olayında şüpheli S.E., önce L.B. ve İ.S.B. çiftinin düğününe katıldı. Takı töreni sırasında davetlilere "Siz zahmet etmeyin, ben zarfı atarım" diyerek içerisinde para dolu olan zarfı aldı. Ancak takı kutusunun içerisine boş zarf attı. Şüpheli, bu yöntemle yaklaşık 60 bin TL çaldı.

BİRKAÇ GÜN SONRA FARKLI DÜĞÜNE GİTTİ

Birkaç gün sonra benzer yöntemle A.Ü. ve S.Ü. çiftinin düğününe de giden şüpheli damat ve geline su ikram etti, çevresindekilere samimi tavırlar sergiledi. Şüpheli S.E., daha sonra "Para sayma bahanesiyle" takı kutusundaki paraları alıp saydı. Şüpheli, saydıktan bir süre sonra paraları insanlarının dikkatini çekmeden ceplerine koyup salondan çıktı.

Düğünde şoke eden hırsızlık! Pasta yedi, takıları çalıp ortadan kayboldu! Savunması 'pes' dedirtti

KAMERALARA YAKALANDI

Her iki düğünün video çekimlerine de yansıyan görüntülerde, S.E.'nin rahat tavırlarla kutuya yaklaşıp paraları aldığı anlar görüldü.

İFADESİ 'PES' DEDİRTTİ

Düğün sonrası yapılan sayımlarda fark edilen eksiklikler üzerine çiftler polise başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yüz tanıma sistemiyle şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli, evine yapılan operasyonda yakalandı. Emniyete götürülen şahıs ifadesinde, "Baktım düğün var, içeri girdim, pasta yedim, sonra takı töreninde paraları görünce dayanamadım çaldım. 6 bin TL ve 200 dolar aldım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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