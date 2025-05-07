Dün Bahar bugün Neriman! Eski koca dehşeti yaşandı, çığlıklarına kimse yetişemedi

Şişli'de gündüz vakti eski eşi tarafından kaçırılmaya çalışılan sonra da silahla vurularak öldürülen Bahar Aksu'nun şoku atlatılamamışken bir kadın cinayeti haberi de Adana'dan geldi. Eski eşi kadını geçitten geçerken yakaladı.

Adana’nın Seyhan ilçesinde, yaya alt geçidinden indiği sırada eski eşi tarafından tabancayla vurulan bir kadın hayatını kaybetti. Cinayet sonrası kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki alt geçitte meydana geldi. İddiaya göre, 54 yaşındaki Neriman Onur, merdivenlerden indiği sırada eski eşi Mehmet Ali N. tarafından takip edildi. Elinde tabanca olduğunu fark eden Onur, yardım çığlıkları atmaya başladı. Ancak Mehmet Ali N., tabancayla başına ateş ederek Neriman Onur’u ağır şekilde yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Neriman Onur’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı Mehmet Ali N. ise kaçmak isterken Asayiş Şube’ye bağlı Motosikletli Yunus Timleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Neriman Onur’un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen bir kadın yakını ise sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.