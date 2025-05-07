Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Dün Bahar bugün Neriman! Eski koca dehşeti yaşandı, çığlıklarına kimse yetişemedi

Şişli'de gündüz vakti eski eşi tarafından kaçırılmaya çalışılan sonra da silahla vurularak öldürülen Bahar Aksu'nun şoku atlatılamamışken bir kadın cinayeti haberi de Adana'dan geldi. Eski eşi kadını geçitten geçerken yakaladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 20:55
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 20:58

Adana’nın Seyhan ilçesinde, yaya alt geçidinden indiği sırada eski eşi tarafından tabancayla vurulan bir kadın hayatını kaybetti. Cinayet sonrası kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Dün Bahar bugün Neriman! Eski koca dehşeti yaşandı, çığlıklarına kimse yetişemedi

Olay, Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki alt geçitte meydana geldi. İddiaya göre, 54 yaşındaki Neriman Onur, merdivenlerden indiği sırada eski eşi Mehmet Ali N. tarafından takip edildi. Elinde tabanca olduğunu fark eden Onur, yardım çığlıkları atmaya başladı. Ancak Mehmet Ali N., tabancayla başına ateş ederek Neriman Onur’u ağır şekilde yaraladı.

Dün Bahar bugün Neriman! Eski koca dehşeti yaşandı, çığlıklarına kimse yetişemedi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Neriman Onur’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı Mehmet Ali N. ise kaçmak isterken Asayiş Şube’ye bağlı Motosikletli Yunus Timleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Dün Bahar bugün Neriman! Eski koca dehşeti yaşandı, çığlıklarına kimse yetişemedi

Neriman Onur’un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen bir kadın yakını ise sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bahar Aksu son yolculuğuna uğurlandı! Teyzesinden dikkat çeken sözler: Babası zengin olduğu için bırakmadı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.