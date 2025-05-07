Bahar Aksu son yolculuğuna uğurlandı! Teyzesinden dikkat çeken sözler: Babası zengin olduğu için bırakmadı

İstanbul Şişli'de eski eşi Rüstem Elibol tarafından katledilen Bahar Aksu, memleketi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı. Aksu'nun annesi ve kardeşi ayakta durmakta güçlük çekti. Bahar Aksu'nun teyzesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Babası İngiliz; yurt dışında kaldığı için maddi durumu iyi olduğu için imkanları kaybetmemek için peşini bırakmadı" dedi.

İstanbul Şişli'de eski eşi Rüstem Elibol tarafından katledilen Bahar Aksu, bugün memleketi Edirne'de gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazının ardından cenaze namazı sonrası Aksu'nun naaşı Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi. Genç kadının yakınları gözyaşlarına boğulurken Aksu'nun annesi ve kardeşi de ayakta durmakta güçlük çekti.

İKİ KEZ ŞİKAYET ETMİŞTİ...

Öldürülen Aksu'nun daha önce R.E. hakkında iki kez tehdit ve kasten yaralama suçlarından şikayetçi olduğu, ayrıca ruhsatsız silah kullanmaktan iki, yaralamadan iki ve tehditten de bir olmak üzere beş suç dosyası bulunduğu öğrenildi.

"BU CİNAYETİN HİÇBİR HAFİFLETİCİ SEBEBİ OLAMAZ"

Aksu'nun üvey babası Yücel Altınbaş, "Bahar'ı 1 buçuk yaşında kucağıma aldım. Bahar benim üvey evladım. Kadın cinayetlerinin son bulması için kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim. Bir caninin ortalıkta nasıl dolaştığının hesabı sorulmalı. Adalete inancım sonsuz. Bu cinayetin hiçbir hafifletici sebebi olamaz" dedi.

"BABASI ZENGİN OLDUĞU İÇİN BIRAKMADI"

Öte yandan Bahar Aksu'nun babasının maddi durumunun iyi olduğunu belirten teyzesi Nesrin Arıkan, "Babası İngiliz; yurt dışında kaldığı için maddi durumu iyi olduğu için imkanları kaybetmemek için peşini bırakmadı. Ağır ceza ile cezalandırılsın" dedi.