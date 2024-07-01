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Dünyada gezip görebileceğiniz en iyi şehirler belirlendi: Listede Türkiye'den bir şehir yer alıyor

Editör: Murat Makas / Kaynak: Insider Monkey
01 Temmuz 2024 11:01 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 11:11
Dünyada gezip görebileceğiniz en iyi şehirler belirlendi: Listede Türkiye&#039;den bir şehir yer alıyor

Bir şehirde yürümek, yerel kültürü özümsemek, mahalle yaşamını gözlemlemek turistlerin ilgi odağı oluyor. Yeni rapora göre 2024 yılında dünyada en iyi gezebileceğimiz ve sokaklarında yürüyebileceğimiz şehirleri belirlendi. Listede Türkiye'den de bir şehir yer alıyor.

Dünyada milyonlarca vatandaş kent kültürünü yakından görmek, kentin fiziksel, sosyoekonomik, kültürel ve tarihsel özelliklerini yakından tatmak için seyahat ediyor. Bazı şehirlerin tarihi, mimarisi dikkat çekerken bazılarının ise yemek ve sanat kültürü öne çıkıyor.

Yıllar içinde mimari yapısı değişen, tam gelişen veya gelişmekte olan şehirlerde mahalle yaşamı, sokak kültürü fotoğraf karelerine yansıyor. Yatırımcı bir web sitesi olan Insider Monkey'de yer alan bir haberde Tourlane ve WalkScore gibi kaynaklardan yararlanılarak en iyi gezebileceğimiz ve yürüyebileceğimiz şehirlerin listesi hazırlandı.

LİSTEDE TÜRKİYE'DEN BİR ŞEHİR VAR

2024 yılında dünyanın en iyi gezilebilecek ve yürüyebilecek şehirler listesinde Türkiye de yer aldı. Geçtiğimiz hafta dünyada en iyi yaşanılabilir şehirleri listesin Avusturya Viyana zirveye oturmuştu. En iyi gezilebilecek şehirler listesinde analistlerin raporuna göre dikkat çeken değişiklikler oldu.

1. Floransa, İtalya
2. Riga, Letonya
3. Hamburg, Almanya
4. Porto, Portekiz

Dünyada en iyi gezip görebileceğimiz şehirler belirlendi: Listede Türkiye'den bir şehir yer alıyor - 1. Resim
5. Madrid, İspanya
6. Edinburgh, İskoçya, Birleşik Krallık
7. Tallinn, Estonya
8. Stockholm, İsveç

Dünyada en iyi gezip görebileceğimiz şehirler belirlendi: Listede Türkiye'den bir şehir yer alıyor - 2. Resim

9. Sidney, Avustralya
10. Boston, Massachusetts
11. Amsterdam, Hollanda
12. Liverpool, İngiltere

Dünyada en iyi gezip görebileceğimiz şehirler belirlendi: Listede Türkiye'den bir şehir yer alıyor - 3. Resim

13. Bordeaux, Fransa
14. Kopenhag, Danimarka
15. İstanbul, Türkiye

Dünyada en iyi gezip görebileceğimiz şehirler belirlendi: Listede Türkiye'den bir şehir yer alıyor - 4. Resim

16. Melbourne, Avustralya
17. Prag, Çek Cumhuriyeti
18. Budapeşte, Macaristan
19. Vancouver, Kanada
20. Bristol, İngiltere, Birleşik Krallık
21. Reykjavik, İzlanda

Dünyada en iyi gezip görebileceğimiz şehirler belirlendi: Listede Türkiye'den bir şehir yer alıyor - 5. Resim

22. Münih, Almanya
23. Jersey Şehri, New Jersey
24. Lizbon, Portekiz
25. New York Şehri
26. Şanghay, Çin
27. Viyana, Avusturya

Dünyada en iyi gezip görebileceğimiz şehirler belirlendi: Listede Türkiye'den bir şehir yer alıyor - 6. Resim

28. Toronto, Kanada
29. Montreal, Kanada
30. Dubai, BAE

Kaynak: Insider Monkey
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