Dünyada gezip görebileceğiniz en iyi şehirler belirlendi: Listede Türkiye'den bir şehir yer alıyor

01 Temmuz 2024 11:01 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 11:11

Dünyada milyonlarca vatandaş kent kültürünü yakından görmek, kentin fiziksel, sosyoekonomik, kültürel ve tarihsel özelliklerini yakından tatmak için seyahat ediyor. Bazı şehirlerin tarihi, mimarisi dikkat çekerken bazılarının ise yemek ve sanat kültürü öne çıkıyor.

Yıllar içinde mimari yapısı değişen, tam gelişen veya gelişmekte olan şehirlerde mahalle yaşamı, sokak kültürü fotoğraf karelerine yansıyor. Yatırımcı bir web sitesi olan Insider Monkey'de yer alan bir haberde Tourlane ve WalkScore gibi kaynaklardan yararlanılarak en iyi gezebileceğimiz ve yürüyebileceğimiz şehirlerin listesi hazırlandı.

LİSTEDE TÜRKİYE'DEN BİR ŞEHİR VAR

2024 yılında dünyanın en iyi gezilebilecek ve yürüyebilecek şehirler listesinde Türkiye de yer aldı. Geçtiğimiz hafta dünyada en iyi yaşanılabilir şehirleri listesin Avusturya Viyana zirveye oturmuştu. En iyi gezilebilecek şehirler listesinde analistlerin raporuna göre dikkat çeken değişiklikler oldu.

1. Floransa, İtalya

2. Riga, Letonya

3. Hamburg, Almanya

4. Porto, Portekiz



5. Madrid, İspanya

6. Edinburgh, İskoçya, Birleşik Krallık

7. Tallinn, Estonya

8. Stockholm, İsveç

9. Sidney, Avustralya

10. Boston, Massachusetts

11. Amsterdam, Hollanda

12. Liverpool, İngiltere

13. Bordeaux, Fransa

14. Kopenhag, Danimarka

15. İstanbul, Türkiye

16. Melbourne, Avustralya

17. Prag, Çek Cumhuriyeti

18. Budapeşte, Macaristan

19. Vancouver, Kanada

20. Bristol, İngiltere, Birleşik Krallık

21. Reykjavik, İzlanda

22. Münih, Almanya

23. Jersey Şehri, New Jersey

24. Lizbon, Portekiz

25. New York Şehri

26. Şanghay, Çin

27. Viyana, Avusturya

28. Toronto, Kanada

29. Montreal, Kanada

30. Dubai, BAE