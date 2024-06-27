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Yaşanılabilir en iyi şehirler belli oldu! Listede İsrail detayı dikkat çekti

Editör: Murat Makas / Kaynak: Forbes
27 Haziran 2024 18:55 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 18:56
Yaşanılabilir en iyi şehirler belli oldu! Listede İsrail detayı dikkat çekti

Economist Intelligence Unit (EIU), 2024'te dünyanın yaşanılabilir en iyi şehirlerin listesini hazırladı. Gazze'de sivil saldırılarını sürdüren İsrail'in listedeki sıralaması dikkat çekti.

Economist Intelligence Unit (EIU) her yıl dünyada en yaşanılabilir, mutlu şehirlerin listesini hazırlıyor. 2024’te de dünyanın en yaşanılabilir şehirleri belli oldu.

EIU'nun raporu, istikrar, sağlık hizmeti, kültür, çevre, eğitim ve altyapı dahil olmak üzere çeşitli kategorilere ayrılmış 30 göstergeyi kullanarak 173 şehri inceliyor ve ardından bunları 100 puanlık bir ölçekte sıralıyor.

Economist Intelligence Unit (EIU) yaptığı açıklamada, "Batı Avrupa en yaşanabilir bölge olmaya devam ediyor, ancak çeşitli konularda artan protesto örnekleri nedeniyle istikrar puanlarında bir düşüş görüldü" dedi.

Bu yılın raporu, öncelikle gelişmekte olan ülkelerde sağlık ve eğitim alanlarındaki önemli gelişmelerin yol açtığı olumlu bir eğilimi ortaya koyuyor. Jeopolitik riskler de endeksin geneline yansıdı.

DÜNYADA YAŞANILABİLİR EN İYİ 20 ŞEHİR

1. Viyana, Avusturya
2. Kopenhag, Danimarka
3. Zürih, İsviçre

Yaşanılabilir en iyi şehirler belli oldu! Listede İsrail detayı dikkat çekti - 1. Resim
4.Melbourne, Avustralya
5. Calgary, Kanada (Cenevre ile berabere)
5. Cenevre, İsviçre (berabere)
7. Sidney, Avustralya (Vancouver ile berabere)
7. Vancouver, Kanada (berabere)

Yaşanılabilir en iyi şehirler belli oldu! Listede İsrail detayı dikkat çekti - 2. Resim
9. Osaka, Japonya (Aukland ile berabere)
9. Auckland, Yeni Zelanda (berabere)
11. Adelaide, Avustralya
12.Toronto, Kanada
13. Helsinki, Finlandiya
14. Tokyo, Japonya

Yaşanılabilir en iyi şehirler belli oldu! Listede İsrail detayı dikkat çekti - 3. Resim
15.Perth, Avustralya
16. Brisbane, Avustralya
17. Frankfurt, Almanya (Lüksemburg ile berabere)
17. Lüksemburg, Lüksemburg (berabere)
19.Amsterdam, Hollanda
20. Wellington, Yeni Zelanda

Listede Türkiye’den herhangi bir şehrin olmaması Orta Doğu’daki artan gerilimler ve jeopolitik risklere bağlanabilir. İsrail’in Gazze saldırıları sürerken sınırlarımızda artan terör faaliyetleri ve Ege Denizi’ndeki provokasyonlar başlıca nedenler olabilir.

Yaşanılabilir en iyi şehirler belli oldu! Listede İsrail detayı dikkat çekti - 4. Resim

İSRAİL DETAYI

Rapor hazırlanırken enflasyonun ortasında jeopolitik çatışmalar, toplumsal huzursuzluk ve birçok şehirdeki konut krizi de dikkate alındı.
Viyana dünyanın en yaşanabilir şehri olurken, Tel Aviv 20 sıra gerileyerek 112. sıraya oturdu.

Kaynak: Forbes
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