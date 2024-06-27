Yaşanılabilir en iyi şehirler belli oldu! Listede İsrail detayı dikkat çekti

27 Haziran 2024 18:55 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 18:56

Dünyanın en mutlu şehirleri arasında Türkiye'den 3 bölge var!

Dünyanın en mutlu şehirleri arasında Türkiye'den 3 bölge var!

Economist Intelligence Unit (EIU) her yıl dünyada en yaşanılabilir, mutlu şehirlerin listesini hazırlıyor. 2024’te de dünyanın en yaşanılabilir şehirleri belli oldu.

EIU'nun raporu, istikrar, sağlık hizmeti, kültür, çevre, eğitim ve altyapı dahil olmak üzere çeşitli kategorilere ayrılmış 30 göstergeyi kullanarak 173 şehri inceliyor ve ardından bunları 100 puanlık bir ölçekte sıralıyor.

Economist Intelligence Unit (EIU) yaptığı açıklamada, "Batı Avrupa en yaşanabilir bölge olmaya devam ediyor, ancak çeşitli konularda artan protesto örnekleri nedeniyle istikrar puanlarında bir düşüş görüldü" dedi.

Bu yılın raporu, öncelikle gelişmekte olan ülkelerde sağlık ve eğitim alanlarındaki önemli gelişmelerin yol açtığı olumlu bir eğilimi ortaya koyuyor. Jeopolitik riskler de endeksin geneline yansıdı.

DÜNYADA YAŞANILABİLİR EN İYİ 20 ŞEHİR

1. Viyana, Avusturya

2. Kopenhag, Danimarka

3. Zürih, İsviçre



4.Melbourne, Avustralya

5. Calgary, Kanada (Cenevre ile berabere)

5. Cenevre, İsviçre (berabere)

7. Sidney, Avustralya (Vancouver ile berabere)

7. Vancouver, Kanada (berabere)



9. Osaka, Japonya (Aukland ile berabere)

9. Auckland, Yeni Zelanda (berabere)

11. Adelaide, Avustralya

12.Toronto, Kanada

13. Helsinki, Finlandiya

14. Tokyo, Japonya



15.Perth, Avustralya

16. Brisbane, Avustralya

17. Frankfurt, Almanya (Lüksemburg ile berabere)

17. Lüksemburg, Lüksemburg (berabere)

19.Amsterdam, Hollanda

20. Wellington, Yeni Zelanda

Listede Türkiye’den herhangi bir şehrin olmaması Orta Doğu’daki artan gerilimler ve jeopolitik risklere bağlanabilir. İsrail’in Gazze saldırıları sürerken sınırlarımızda artan terör faaliyetleri ve Ege Denizi’ndeki provokasyonlar başlıca nedenler olabilir.

İSRAİL DETAYI

Rapor hazırlanırken enflasyonun ortasında jeopolitik çatışmalar, toplumsal huzursuzluk ve birçok şehirdeki konut krizi de dikkate alındı.

Viyana dünyanın en yaşanabilir şehri olurken, Tel Aviv 20 sıra gerileyerek 112. sıraya oturdu.