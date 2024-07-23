Dünyada görülmesi gereken en iyi 15 yer: Gezi listesi sıralamasında Kapadokya detayı
Seyahat tutkunlarının ilgisini çekecek dünyada görülmesi gereken en iyi 15 yer ve aktivite listesi sıralandı. Seyahat şirketi Skyhook binlerce kişiye anket yaptı. Anket sonuçlarında birbirinden etkileyici mekanlar yer alırken Kapadokya detayı da dikkat çekti.
Seyahat tutkunları ve gezginlerin ilgisini çekecek bir liste yayınlandı. Dünyanın dört bir yanında gezilmesi gereken yerler ve maceraya açık aktiviteler sıralandı.
KAPADOKYA HAYRANLIĞI
Seyahat şirketi Skyhook, dünyanın dört bir yanından 4.000 kişiye seyahat tercihleri hakkında anket yaptı. Katılımcılar kendi hayallerinde yer alan üç aktivite seçti. Seyahat şirketi, Kilimanjaro'ya tırmanmak, Türkiye'de Kapadokya üzerinde sıcak hava balonuyla uçmak, Antarktika gezisine çıkmak, uzaya gitmek gibi aktiviteleri öne çıkardı.
KUZEY IŞIKLARI MERAKI
Sıralamaya göre, dünyanın 1 numaralı seyahat aktivitesi Kuzey Işıkları'nı görmek oldu. Kuzey Işıkları'nı görmek, Z Kuşağı arasında en yüksek sırada yer aldı.
Antarktika'da gemi yolculuğu yapmak, katılımcıların yüzde 46’sının yapmak istediği aktiviteler kısmında belirtildi. Penguen kolonileri, kambur balinaları ve buzullar Antarktika'da gemi yolculuğunu son dönemlerde popüler hale getirmişti.
2024'TE SIRALANAN EN İYİ GEZİ LİSTESİ
Skyhook araştırmasına göre, dünyanın dört bir yanında mutlaka görülmesi gereken yerler listesi şöyle:
1. Kuzey Işıkları gezisi
2. Machu Picchu'ya İnka Yolu'ndan yürüyüş
3. Galapagos Adaları'nı ziyaret edin
4. Kilimanjaro'ya tırmanın
5. Antarktika gezisine çıkın
6. Petra antik kentini keşfedin
7. Everest Ana Kamp Yürüyüşü
8. Afrika safarisine çıkın
9. Büyük Set Resifi'nde Dalış
10. Uzay seyahati
11. Goril izleme
12. Büyük Kanyon'u görün
13. Kapadokya üzerinde sıcak hava balonuyla uçun
14. Angkor Wat'ı ziyaret edin
15. Endonezya'da Sörf