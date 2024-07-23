Dünyada görülmesi gereken en iyi 15 yer: Gezi listesi sıralamasında Kapadokya detayı

23 Temmuz 2024 15:45 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 15:46

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Seyahat tutkunları ve gezginlerin ilgisini çekecek bir liste yayınlandı. Dünyanın dört bir yanında gezilmesi gereken yerler ve maceraya açık aktiviteler sıralandı.

KAPADOKYA HAYRANLIĞI

Seyahat şirketi Skyhook, dünyanın dört bir yanından 4.000 kişiye seyahat tercihleri hakkında anket yaptı. Katılımcılar kendi hayallerinde yer alan üç aktivite seçti. Seyahat şirketi, Kilimanjaro'ya tırmanmak, Türkiye'de Kapadokya üzerinde sıcak hava balonuyla uçmak, Antarktika gezisine çıkmak, uzaya gitmek gibi aktiviteleri öne çıkardı.

KUZEY IŞIKLARI MERAKI

Sıralamaya göre, dünyanın 1 numaralı seyahat aktivitesi Kuzey Işıkları'nı görmek oldu. Kuzey Işıkları'nı görmek, Z Kuşağı arasında en yüksek sırada yer aldı.

Antarktika'da gemi yolculuğu yapmak, katılımcıların yüzde 46’sının yapmak istediği aktiviteler kısmında belirtildi. Penguen kolonileri, kambur balinaları ve buzullar Antarktika'da gemi yolculuğunu son dönemlerde popüler hale getirmişti.

2024'TE SIRALANAN EN İYİ GEZİ LİSTESİ

Skyhook araştırmasına göre, dünyanın dört bir yanında mutlaka görülmesi gereken yerler listesi şöyle:

1. Kuzey Işıkları gezisi

2. Machu Picchu'ya İnka Yolu'ndan yürüyüş

3. Galapagos Adaları'nı ziyaret edin

4. Kilimanjaro'ya tırmanın

5. Antarktika gezisine çıkın

6. Petra antik kentini keşfedin

7. Everest Ana Kamp Yürüyüşü

8. Afrika safarisine çıkın

9. Büyük Set Resifi'nde Dalış

10. Uzay seyahati

11. Goril izleme

12. Büyük Kanyon'u görün

13. Kapadokya üzerinde sıcak hava balonuyla uçun

14. Angkor Wat'ı ziyaret edin

15. Endonezya'da Sörf