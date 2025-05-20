Dünyanın en temiz plajları belli oldu! Türkiye yine zirvede: İşte mavi bayrak alan illerimiz

Türkiye, 2025 yılında yine dünyanın en çok Mavi Bayraklı plajına sahip 3'üncü ülkesi oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, verileri paylaşarak Antalya'ya dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medyada yaptığı açıklamada, 2025 yılı verilerini açıkladı. Ersoy yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2025 yılında yine dünyanın en çok Mavi Bayraklı plajına sahip 3'üncü ülkesi olduğunu duyurdu.

ANTALYA YİNE ZİRVEDE

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mavi Bayrak, bu yıl da ülkemizin kıyılarında gururla dalgalanacak. 2025 yılında yine dünyanın en çok Mavi Bayraklı plajına sahip 3'üncü ülkesi olduk. 577 plaj, 29 marina, 18 turizm teknesi, 8 bireysel yat... Antalya'mız 233 plajla bu başarıya yine liderlik ediyor." ifadelerini kullandı.

İŞTE LİSTEDE YER ALAN İLLERİMİZ

Bakanlığın konuyla ilgili yaptığı açıklamaya göre, Antalya 233 plajla bir kez daha listenin zirvesinde yer aldı.

Antalya'yı 110 plajla Muğla, 64 plajla İzmir takip etti. Balıkesir'de 48, Aydın'da 39, Samsun'da 16, Mersin ve Çanakkale'de ise 12'şer plaj Mavi Bayrak aldı.

Ordu, Sakarya, Adana ve Düzce gibi iller de listeye plaj sayılarıyla katkı sağladı.

Marina kategorisinde en fazla bayrağa sahip iller, 10 marina ile Muğla, 6 marina ile Antalya ve 5 marina ile İzmir oldu.

Turizm tekneleri kategorisinde Antalya 13 teknede Mavi Bayrak dalgalandırarak liderliğini korudu.