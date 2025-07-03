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Düşen uçaktan sağ kurtulan kadının durumu nasıl? Bakan Memişoğlu açıkladı

Bayburt-Rize-Erzurum sınırında korkunç bir kaza yaşandı. Pilot Mehmet Demirci, tek motorlu uçağı ile dünya turuna çıkmak için Eskişehir’den havalandı. Yanındaki tek yolcusu Hicran Kaya’yı bırakacağı sırada Kaçkar Dağları’na çakıldı. Yolcu Hicran Kaya, yaralı kurtarılırken pilot hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kaya'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 12:51
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 13:11

Eskişehir'den havalanan M20J tipi tek motorlu uçak, - - sınırında korkunç bir kaza yaptı. Uçakta bulunan pilot Mehmet Demirci ve Hicran Kaya için başlatılan arama çalışmaları sonucunda uçağın enkazına ulaşıldı.

AFAD İMDADINA YETİŞTİ

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş yaptığı açıklamada, pilotun hayatını kaybettiğini, kadın yolcunun ise kurtarıldığını duyurdu. Enkazdan kurtarılan yaralı kadının el salladığı anlar kaydedildi. sosyal medyadan dakika dakika kurtarma operasyonunun detaylarını açıkladı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Uçakta yolcu olarak bulunan ve yaralı olarak ulaşılan Hicran Kaya, askeri helikopterle Erzurum İl Hava Ambulans Merkezi'ne getirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kurtarılan Kaya'nın son durumunu açıkladı.

Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Erzurum-Rize il sınırında düşen sivil uçaktan sağ olarak kurtarılan vatandaşımız, olay yerinden Erzurum Şehir Hastanemize nakledilmiştir.

Tedavisi hastanemizde devam eden vatandaşımızın sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır.

Yaralımıza acil şifalar temenni ediyor; kazada hayatını kaybeden pilotumuza Allah’tan rahmet diliyorum."

https://x.com/drmemisoglu/status/1940703508912615770

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Sıkça Sorulan Sorular

Kaza kırım ne demek?
Kaza kırım terimi, havacılık ve denizcilikte sıkça kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, genellikle bir hava veya deniz aracının kazaya uğraması, arıza yapması ya da sert bir iniş veya çarpışma sonucu hasar alması durumunu tanımlamak için kullanılır.
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