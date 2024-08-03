Duyarlı vatandaşlardan alkışlanacak hareket! Video çekmek için gittiklerinde şok manzarayla karşılaştılar

03 Ağustos 2024 09:35 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 09:44

Türkiye'de orman varlığının en yüksek olduğu illerden olan Hatay'da sıcak havadan kaçan vatandaşlar, mesire alanlarına akın ediyorlar.

Doğanın tadını çıkaran vatandaşlardan geriyeyse sıklıkla çöpler kalıyor. Belen ilçesinde restoranı bulunan Yunus Emre Cömert, yemek videosu üretmek için çıktığı radar mevkiinde çöp deryasıyla karşılaştı.

TAM 20 TORBA ÇÖP ÇIKTI

Ortamın pisliğinden dolayı video çekemeyen Cömert, personelleriyle birlikte kolları sıvadı ve yaklaşık 3 dönüm arazideki çöpleri topladı.

Grubun yaklaşık 4 saat süren çalışmasıyla toplanan 20 torba dolusu çöp, belediyenin çöp toplama alanına bırakıldı.

Duyarlı vatandaşlar, minibüs dolusu çöpü topladıkları anları da kamerayla kayıt altına alarak doğanın temiz tutulması konusunda çağrıda bulundular.

ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI

Belen ilçesinde restoran işletmecisi olan 32 yaşındaki Yunus Emre Cömert, “İçerik üretmek amacıyla Hatay'ın Belen ilçesinde bulunan radar mevkiine çıktık.

Radar mevkii çok güzel bir iklime sahip orada yemek yapacak yer aradık bulamadık hiçbir şekilde elverişli ortam yoktu.

Daha sonrada biz burayı temizleyelim daha sonra yemek yaparız dedik. Güzel bir şekilde yaklaşık 3 dönüm araziyi temizledik.

3 DÖNÜM ARAZİ PIRIL PIRIL

Elemanlarımızla birlikte sağ olsun arkadaşlarımız yardımcı oldular yaklaşık 3 dönüme yakın bir araziden 20 tane büyük çöp poşeti dolusu çöp çıkardık.

Bayağı bir kirliydi ama temizledikten sonra o eski kirinden hiçbir eser kalmadı.

Çok güzel bir ortam haline geldi orası yani eski halinden eser kalmadı. Çok güzel bir ortam oldu.

Eğer doğaseverlerle bizle birliktelerse buyursunlar çıkalım kebaplar bizden temizlik de bizden hep birlikte beraber yaparız kebabımızı yeriz ineriz” ifadelerini kullandı.