Düzce'de kan donduran cinayet: Tuvalette saklanırken yakalandı

Düzce’de sağlık merkezi önünde silahlı saldırı sonrasında bir kişiyi öldürüp kaçan cinayet zanlısı, yol üzerindeki tesiste saklandığı tuvalette yakalandı.

TİCARİ TAKSİYLE KAÇTI

Cumayeri ilçesinde sağlık merkezi önünde silahlı saldırı sonrasın Ahmet Karabulut hayatını kaybetmişti. Saldırıyı gerçekleştiren cinayet zanlısı Y.T. (29) ise bindiği ticari taksi ile olay yerinden kaçmıştı. 3 farklı ticari taksiye binip Düzce’den çıkmaya çalışan zanlı son olarak Anadolu Otoyolu’nda yol üzerinde bulunan bir tesise girdi.

Taksici durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirip bölgeden ayrılırken, tesiste geniş kapsamlı arama başlatıldı. Bölgede bulunan tüm araçların didik didik arandığı cinayet zanlısı saklandığı tuvalette olayı gerçekleştirdiği silah ile birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Cumayeri Sağlık Merkezi karşısında oturduğu esnada silahlı saldırıya uğrayan Ahmet Karabulut’un öldürülme anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Sokakta çocukların oyun oynamasına aldırış etmeyen cinayet zanlısı Y.T., çantasından çıkarttığı silah ile Ahmet Karabulut’a ateş edip olay yerinden hızla kaçması kameralara anbean yansıdı.