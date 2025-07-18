Üniversiteli Ayşe'nin cinayetinde 500 bin alan taksici konuştu! Caniden kan donduran pazarlık

İstanbul Küçükçekmece’de öldürüldükten sonra Eyüpsultan’da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Cinayeti işleyen Cemil Koç, ifadesinde Ayşe Tokyaz'ın uyuşturucu kullandığını ifade ederek düşerek öldüğünü ve paniklediği için cesedini valizle uzaklaştırmaya çalıştığını öne sürdü. Koç'a yardım eden taksici Necmettin E. ise aracın içindekinin ceset olduğunu bilmediğini söyleyerek kendisini savundu.

"VALİZDE SIKINTILI BİR ŞEY VAR GÖMMEMİZ LAZIM"

Zanlı Cemil Koç savcılıktaki ifadesinde, "Biz Ayşe ile ciddi düşünüyorduk. Kendisiyle dini nikah kıymıştık. Ayşe zaman zaman uyuşturucu da kullanırdı. Olay günü onu öptüğümde, uyuşturucu kokusu aldım. Ben kullanmaması gerektiğini kendisine söyledim ve sürekli uyarırdım. Bana meze hazırlamak için dubleks evin ikinci katından alt kata inerken bir ses duydum. Yanına gittiğimde Ayşe oturur vaziyetteydi ve kafasını duvara vurmuştu. Ben, onu alıp koltuğa yatırdım, ölmüştü.

Vücudu soğuduktan sonra Oğuz K.'yı aradım. Aracımla Oğuz’u aldım. Cesedi valize ben koydum o karışmadı. Sonrasında, araçla petrole gittik, ne yapacağımızı konuşurken korkmuş olacak ki beni sattı. Ben de korktum düşünmek için meyhaneye gittim. Necmettin'i aradım valizde sıkıntılı bir şey var bunu gömmemiz lazım sonra geri alacağım içini açıp bakmak yok dedim" dedi.

"ARABAMDA BİR ŞEY VAR BUNU SAKLA"

Katil zanlısı Cemil Koç’un, olay sonrası cesedi yok etmek iletişime geçtiği ve 500 bin lira karşılığında anlaştığı taksici Necmettin E.’nin de savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Necmettin E. ifadesinde, "Cemil bana arabasında bir problem olduğundan bahsetmedi, ‘arabamda bir şey var bunu sakla, 15 gün sonra geri isteyeceğim’ dedi.

Benimle beraber 3 kişiye 100’er bin lira para teklif etti. Ben sonrasında bu iş için Barış isminde biriyle irtibat kurdum. Barış, Cemil’in park halindeki aracının yanına aracını park etti. Taksimin içinde otururken, bagajın kapısını açtım. Bagajdan valizi alıp, araca koydular. Olay yerinden ayrılırken, Barış beni arayıp, ‘bagajda kan ve koku var’ dedi. Ben de ona, ‘bu iş riskli bizi aşar’ dedim. Cemil’in, ‘aracın içinde bir şey var’ diyerek bahsettiği şeyin ceset olduğunu bilsem kesinlikle yapmazdım" diye konuştu.