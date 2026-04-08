Elazığ’da yaşayan Ferhat Çelik, e-Devlet üzerinden yaptığı incelemede adına kayıtlı çok sayıda taşınmazın sahte T.C. kimlik numarası kullanılarak başkalarının üzerine geçirildiğini iddia etti. Konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirten Çelik, Cevizdere ve İkitepe köylerinde adına kayıtlı tapuların hazineye devredildiğini, bir bölümünün ise şahıslara aktarıldığını öne sürdü.

HABERİN ÖZETİ e-Devlet'e girdi, başından aşağı kaynar sular döküldü! Neyi varsa sattılar: Yöntemleri ise şoke etti Elazığ'da yaşayan Ferhat Çelik, e-Devlet üzerinden yaptığı incelemede adına kayıtlı çok sayıda taşınmazın sahte T.C. kimlik numarası kullanılarak başkalarının üzerine geçirildiğini ve tapuların hazineye devredildiğini veya şahıslara aktarıldığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ferhat Çelik, adına kayıtlı tapuların hazineye devredildiğini veya şahıslara aktarıldığını belirtti. Söz konusu tapuların sayısının bini aşabileceğini dile getirdi. Daha önce tapu memurları hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, bu kez şahıslar hakkında başvurduğunu söyledi. Tüm kayıtların elinde olduğunu ve sahte kimlik numarasıyla yapılan işlemlerin soruşturulmasını talep etti.

Söz konusu tapuların sayısının bini aşabileceğini dile getiren Çelik, daha önce de tapu memurları hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti. Bu kez şahıslar hakkında savcılığa başvurduğunu belirten Çelik, tüm kayıtların elinde olduğunu ve sahte kimlik numarasıyla yapılan işlemlerin soruşturulmasını talep ettiğini kaydetti.

"BENİM ADIMA SATIŞLARIN YAPILDIĞI GÖRÜNÜYOR"

2023 yılında e-devletine düşen resmi kayıtlarla tapu sahibi olduğunu belirten Çelik, "Köyde bir hocamız beni aradı, tapu kayıtları çıktığını söyledi. Ben e-devlete geç baktım, tapu kayıtları vardı. Hafta sonu olduğu için pazartesi gidip tapularımı alayım dedim. Pazartesi, Tapu Kadastro gittiğimde bir daha ikinci kez varis olarak gösterildiğimi gördüm. E-devletimde şu an iki kırmızı çizgiyle benim adıma satışların yapıldığı görünüyor. Tapu ve Kadastroda bu tapuların, benim varis göründüğüm kayıtların saklandığını buldum. Sadece bununla alakalı değil, yedi köyde adıma çıkan, gerçekte üç varisli olduğumuz tapular, benim Ferhat Çelik olarak kendi adıma çıkan tek pay tapularımla birlikte iki tane de amcam çocuklarının tapuları bulunmaktadır. Bunların hepsinin sahte işlemlerle kapatıldığını, bir taşınmazın da 39 varisi olup tapulardan kaybolduğunu ve tapuların iki kişinin adına döndürüldüğünü öğrendim" ifadelerini kullandı.

"SAHTE T.C. KİMLİK NUMARASIYLA HER ŞEY KAPATILMIŞ"

Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Çelik, "Adımıza yapılan kayıtlarda Cevizdere ve Hozetek köylerinde hazineye devir tapu kayıtlarının olduğunu bilmekteyim, elimde kayıtlar mevcuttur. Yıllarca insanlara 'Sesinizi çıkarmayın, üç varisin haberi olmasın, bunlar sizin olsun' gibisinden tapular hediye edilerek bu durum süregelmiştir. Ta ki e-devletime düşene kadar. E-devletime düştükten sonra sahte T.C. kimlik numarasıyla kayıtlar şahısların adına geçirilmiştir. Hazineye gidenleri de saydığımda tapu sayısının belki bini aştığını düşünüyorum. Daha önce tapu memurları hakkında suç duyurusunda bulunmuştum ancak memurlar zan altında kalmasın diye bu sefer şahıslar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Benim adıma olan tapu kayıtlarının tamamını, hazineye devredilenleri, adıma satış yapılanları, bilmediğim kadar tapının hepsinin ortaya çıkmasını istiyorum. Sahte T.C. kimlik numarasıyla her şey kapatılmış, verasetlerin üzerine tapular eklenmiş, bazı tapularda varisler kaybolup iki kişinin adına geçirilmiştir. Varis haberi olmadan imza atılıp tapular başkalarının adına geçirilmiştir. Kimse benden imza istememiştir. Savcılığa suç duyurusunda bulundum, kimler olduğu bellidir" diye konuştu.