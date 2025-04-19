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 | Bengül Arıca

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu! İşte otopsi raporu

İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mimar Ece Gürel'in otopsi raporu tamamlandı. Raporda ölümünün hipotermi ve beraberinde gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği ifade edildi. Ayrıca Gürel’e radyolojik görüntüleme, ölü muayenesi ve detaylı otopsi işlemleri uygulandığı belirtildi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 14:18

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve bir süre sonra hayatını kaybeden Mimar Ece Gürel'in ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu, peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel'in otopsi raporunu tamamladı.

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu! İşte otopsi raporu

Raporda, canlı olarak bulunan ve sevk edildiği hastanede vefat eden Gürel'e, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesince radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemi yapıldığı belirtildi. Radyolojik inceleme, ölü muayene ve otopside alınan örneklerin histopatolojik, toksikolojik, biyolojik, entomolojik ve mikrobiyolojik incelemesi neticesinde Gürel'in, travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı kaydedildi.

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu! İşte otopsi raporu

OTOPSİ RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Raporda, Ece Gürel'in zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı ve vücudundan alınan örneklerde yabancı bir kişiye ait DNA profiline rastlanmadığı aktarıldı. Gürel'in ölümünün soğuğa maruz kalma (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar (rabdomiyoliz, akut böbrek yetmezliği, dissemine intravasküler koagülasyon) sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği belirtilen raporda "Yapılan radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemleri ile otopside alınan örneklerin incelemesinden elde edilen bulgulara göre, Ece Gürel'in ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu saptanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

ECE GÜREL'E NE OLDU?
Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı. Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı. Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu 6 Mart'ta saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
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