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 | Özge Sönmez

Ece Gürel'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı! "Ece'ye tuvaletleri temizlettiler"

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan 36 yaşındaki Ece Gürel, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti. Ardında birçok soru işareti bırakan Gürel'in ölümüyle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Gürel'in ormanda yürüyüş yaptığı sırada konuştuğu arkadaşı Özge A. Ö,’nün ifadesindeki detaylar dikkat çekti.

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Ece Gürel'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı!
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 09:35

Kağıthane'deki evinden çıkarak Belgrad Ormanı'na yürüyüş yapmak için giden Ece Gürel'den bir daha haber alınamadı. Tedirgin olan ailesi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucunda Ece Gürel 4 gün sonra sağ olarak bulundu. Hastanede tedavisi süren Gürel, hipotermi ve iç kanama nedeniyle hayatını kaybetti. Ardında birçok soru işareti bırakan Gürel'in kaybolmadan önce konuştuğu son kişi olan arkadaşı Özge A. Ö,’nün ifadesi ortaya çıktı.

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"TUVALETLERİ TEMİZLETİP KAHVE YAPTIRIYORLARDI"

Ece Gürel'in ölümünün ardından, ailesi tarafından dile getirilen iş yerinde mobbing iddialarına yenisi eklendi. Gürel'in son mesajlaştığı arkadaşı da benzer açıklamalar yaptı.

Sabah gazetesinde Ece Gürel'le kaybolduğu gün mesajlaştığı arkadaşı Özge A.Ö.'nün ifadesine yer verildi. Özge A.Ö. ifadesinde, Ece Gürel ile öncesinde ve olay günü sık sık sohbet ettiğini anlattı. Yaptıkları son konuşmada Gürel’in kendisine iş yerinde yaşadığı problemleri anlattığını söyleyen Özge A.Ö. "Kaybolmadan iki gün önce iş yerinde bir kağıt imzalatmışlar, canı çok sıkkındı. Bana "İş tanımımda olmayan şeyler yaptırmak istediler. Tuvaletleri sen temizleyeceksin, kahveleri sen getirip götüreceksin dediler. Ayrılmam için kağıt imzaladım" diye anlattı. Ben kendisini teselli etmek istedim. Ama ailesinden de bu kağıdı neden imzaladın diye üzerine gelenler olmuş. Haliyle kafası çok bozulmuştu." dedi.

"KAYBOLDUĞUNU ANLAMADIM"

Gürel’in kendisine ilk olarak Atatürk Arboretumu’na gideceğini söylediğini ancak sonrasında karar değiştirdiğini ve Belgrad Ormanı'na gittiğini belirten Özge A.Ö. “Bana ‘ormana gitmek nefes almak, hava almak istiyorum’ dedi. orada daha önce birlikte gittiğimiz yerlerden bana fotoğraflar attı. Bendin olduğu yere gitmek istiyordu. Bir süre sonra ‘kayboldum, oturdum ruhum geride kaldı’ yazdı. Bende mecazi anlam yükledim. Gerçekten kaybolduğunu ailesiyle görüşünce anladım.” dedi.

Ece Gürel’in astronomiye ilgisi olduğunu, dersler aldığını söyleyen arkadaşı, cadılık eğitimi ya da okuluyla ilgili bir bilgisi olmadığını belirtti.

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