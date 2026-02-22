Edirne sular altında kaldı! Bölgede kırmızı alarm verildi

Kategoriler
Edirne'de etkili olan sağanak yağışla birlikte nehirlerde su seviyesi kritik eşiklere ulaştı. Tunca Nehri'nde kırmızı, Meriç Nehri'nde ise turuncu alarm seviyesi devam ediyor.
Nehirlerde su seviyesindeki artış nedeniyle taşkın riskinin devam ettiği aktarıldı. Yağışlar ve Bulgaristan'daki barajlardan bırakılan suların ardından iki nehirde de debi yükseldi.
Taşkın nedeniyle bazı tarım arazileri, hobi bahçeleri ve yerleşim yerleri sular altında kaldı. Taşkının etkili olduğu bölgeler havadan görüntülendi. Nehir yataklarına yakın noktaların büyük bölümünün suyla kaplandığı görüldü.
Öte yandan su taşkınları sonrası ilginç manzaralar ortaya çıktı. Su basan tarlalardan bakıldığında caminin silueti, Sultanahmet Camii’ni andıran görüntüler oluşturdu.