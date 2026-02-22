Edirne'de etkili olan sağanak yağışla birlikte nehirlerde su seviyesi kritik eşiklere ulaştı. Tunca Nehri'nde kırmızı, Meriç Nehri'nde ise turuncu alarm seviyesi devam ediyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Edirne sular altında kaldı! Bölgede kırmızı alarm verildi Edirne'de sağanak yağışlar nedeniyle Tunca ve Meriç nehirlerinde su seviyesi kritik eşiklere ulaşırken, taşkın riski sürüyor. Tunca Nehri'nde kırmızı, Meriç Nehri'nde turuncu alarm seviyesi devam ediyor. Yağışlar ve Bulgaristan'daki barajlardan bırakılan sular debiyi yükseltti. Bazı tarım arazileri, hobi bahçeleri ve yerleşim yerleri sular altında kaldı. Su basan tarlalardan cami siluetleri Sultanahmet'i andıran görüntüler oluşturdu.

TAŞKIN RİSKİ SÜRÜYOR

Nehirlerde su seviyesindeki artış nedeniyle taşkın riskinin devam ettiği aktarıldı. Yağışlar ve Bulgaristan'daki barajlardan bırakılan suların ardından iki nehirde de debi yükseldi.

YERLEŞİM YERLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Taşkın nedeniyle bazı tarım arazileri, hobi bahçeleri ve yerleşim yerleri sular altında kaldı. Taşkının etkili olduğu bölgeler havadan görüntülendi. Nehir yataklarına yakın noktaların büyük bölümünün suyla kaplandığı görüldü.

GÖLE DÖNEN TARLALAR SULTANAHMET’İ ANDIRDI

Öte yandan su taşkınları sonrası ilginç manzaralar ortaya çıktı. Su basan tarlalardan bakıldığında caminin silueti, Sultanahmet Camii’ni andıran görüntüler oluşturdu.