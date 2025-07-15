Edirne'de cadde ve sokaklar göle döndü! Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı

Edirne'de içme suyu ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Patlayan borudan çıkan su, caddeleri göle çevirdi. Araçlar güçlükle ilerlerken, vatandaşlar karşıdan karşıya geçmekte büyük zorluk yaşadı. Özellikle yaya geçitleri ve trafik ışıklarının bulunduğu bölgelerin tamamen sular altında kalması nedeniyle, yayalar alternatif yollar aramak zorunda kaldı. Yaşanan durum, hem sürücülerin hem de vatandaşların tepkisini çekti.

"HER HAFTA MOTOR YAPTIRIYORUZ"

Kuryelik yapan Hakan Özkan, suyun motoruna zarar verdiğini belirterek, "Ayaklarımız bu yaz günü sırılsıklam oldu. Motorumuz su aldığında bozuluyor. Yollar bozuk, haftada bir motor yaptırıyoruz. Artık çözüm bulunması lazım. Dört senedir buradayım, her sene aynı manzara. Bu kuraklıkta suyun böyle boşa aktığını görmek çok üzücü" dedi.

"EVDE SUYU TASARRUFLU KULLANALIM DİYE UĞRAŞIYORUZ, BURADA SU SOKAĞA SAÇILIYOR"

Vatandaşlardan Zehra Karabulut ise işe geç kaldığını belirterek, "Adım atacak yer yok, paçalarımıza kadar ıslanıyoruz. Üstelik hasta olma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Gerçekten rezalet. Evde suyu tasarruflu kullanalım diye uğraşıyoruz, burada su sokağa saçılıyor. Demek ki bu kadar zenginiz" ifadelerini kullandı.

SU KESİNTİSİ UYARISI GELDİ

Edirne Belediyesi yetkilileri, patlayan borunun 400'lük ana taşıyıcı hat olduğunu belirterek, arızanın giderilmesi sürecinde bazı mahallelere geçici süreyle su verilemeyeceğini açıkladı. Yaklaşık iki saat boyunca boşa akan suya belediye ekipleri tarafından müdahale edilirken, hasarın onarılması için yoğun çalışma başlatıldı.