Edirne'de korkutan yangın! Dumanlar yolu kapladı: 5 araç birbirine girdi

Edirne ile Havsa ilçesi arasındaki tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangının büyüyüp yola sıçraması sonrasında zincirleme kaza meydana geldi. Yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. İşte yangınla ilgili son durum...

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangının hızla yayılması üzerine Edirne-Havsa kara yolu çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı. Güvenlik güçleri, bölgede araç geçişine izin vermezken, alevlerin yol kenarına kadar ulaştığı ve karşı şeride sıçradığı bildirildi.

Yangına müdahale çalışmaları devam ederken, ekipler yoğun duman nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Bölgedeki vatandaşlar da kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı.

YANGIN KAZAYI BERABERİNDE GETİRDİ

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bölgede 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralanırken, 4 kişi de hafif şekilde yaralanarak ambulansta tedbir amaçlı kontrol edildi.

Güvenlik güçleri bölgede araç geçişine izin vermezken, alevlerin yol kenarına kadar ulaştığı ve karşı şeride sıçradığı görüldü.

https://v.tgrthaber.com/videos/2025/7/14/edirnede-cikan-yangin-kazaya-neden-oldu_202507141608.mp4

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor.

AYNI GÜN İÇERİSİNDE İKİ FARKLI YANGIN

Konya Doğanhisar ilçesi Güvendik Mahallesi Darvras mevkisinde saat 11.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Doğanhisar ve Ilgın orman işletme ve itfaiye ekipleri karadan yangın söndürme helikopteri de havadan yangına müdahale etti.

Konya Valiliği’nin 'X' hesabından yapılan açıklamada, ''Doğanhisar ilçemiz Güvendik Mahallesi Davras mevkiinde saat 11.08'de başlayan orman yangınına Valiliğimiz koordinasyonunda karadan ve havadan tüm ekiplerimizle aralıksız müdahale edilmektedir'' denildi.

https://x.com/TCKonyaValiligi/status/1944713149820621006

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.