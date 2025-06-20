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 | Yusuf Özgür Bülbül

Edirne'de gökkuşağı manzarası hayran bıraktı: Selimiye Cami ilgi odağı oldu!

Edirne'de kısa süreli sağanak yağış sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, kentin sembolü Selimiye Camii'nin ardında belirerek adeta bir görsel şölen sundu. Bu büyüleyici an, hem Edirne sakinlerinin hem de şehri ziyaret eden turistlerin büyük ilgisini çekti...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 22:24
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 22:49

Edirne'de kısa süreli sağanak yağışın ardından oluşan gökkuşağı, kentte adeta görsel şölen oluşturdu. Özellikle Selimiye Camii'nin arkasında beliren gökkuşağı, hem kent sakinlerinin hem de turistlerin ilgisini çekti.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Tarihi meydanda gezen yerli ve yabancı turistler, Selimiye'nin eşsiz mimarisiyle birlikte gökyüzünde oluşan renk cümbüşünü cep telefonlarıyla görüntüledi. Bazı ziyaretçiler Selimiye Meydanı'nda selfie çekerek bu anı kayıt altına alırken, bazıları da hatıra fotoğrafı çekti.

Edirne'de gökkuşağı manzarası hayran bıraktı: Selimiye Cami ilgi odağı oldu!

DOĞA MANZARASI SUNDU

Kentin simgesi olan Selimiye'nin gölgesinde belirip pek çok noktadan izlenebilen gökkuşağı, Edirne'ye gelen misafirlere sürpriz bir doğa manzarası sundu. Vatandaşlar bu eşsiz manzarayı sosyal medyada da paylaşarak büyük beğeni topladı.

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