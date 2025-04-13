Eğitim kar engeli: Tatil haberleri peş peşe geldi!

Türkiye'de birçok noktada kar yağışı etkili oluyor. Kastamonu'nun Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde taşımalı eğitime, Pınarbaşı ilçesinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildi. Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde taşımalı eğitime, Pınarbaşı ilçesinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

MUŞ’TA OKULLAR TATİL

Muş Valiliği'nden yapılan duyuruda, “Son meteorolojik değerlendirmeler sonucu ilimizde beklenen kar yağışının buzlanma tehlikesi oluşturması nedeniyle, 14 Nisan 2025 Pazartesi günü il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

KARABÜK-BARTIN KARA YOLUNDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Kentin yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı ulaşımı aksattı. Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde karla kaplanan yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kara saplanan bazı araçlar itilerek kurtarılmaya çalışıldı, bir tır ise kayarak yolda makaslama yaptı. Bir süre kapanan kara yolunda ulaşım, Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmasının ardından normale döndü.

KARABÜK VE BARTIN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Karabük'ün Eflani ilçesinde tüm kademelerde, Bartın'ın Ulus ilçesinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçede devam eden kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle, yarın eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi. Bartın’ın Ulus ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler, yarın okullara gitmeyecek.

Ulus Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi. Açıklamada, "Taşımalı eğitim kapsamında bulunan öğrencilerimiz için Ulus ilçemiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde, özel öğretim kurslarında ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 14 Nisan Pazartesi, ilçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda taşımalı eğitim yoluyla okullarına erişim sağlayan öğrencilerimiz için eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.