Antalya'da zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaklaşık 1 kilometrelik mesafede 12 aracın karıştığı 4 ayrı kaza meydana geldi. Araçlarda hasar oluşurken 1 kişi yaralandı.

İlk kaza; Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Hocalar ışıklı Kavşağında kırmızı ışıkta beklemekte olan araca arkadan gelen araçların çarpması sonucu 3 araçlı zincirleme kaza meydana geldi. Araçlarda büyük hasar oluşan kazada şans eseri yaralanan olmadı.

1 KİŞİ YARALANDI

Bu kazadan birkaç dakika sonra yakın noktada Ahmet A'nın kullandığı kapalı kasa kamyonet, aynı istikamette gitmekte olan Remzi D.'nin kullandığı otomobil, Yunus L.'nin kullandığı minibüs ve Mehmet U.'nun kullandığı tur otobüsünün yer aldığı 4 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yolcu olarak bulunan Sema D. yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"RİCA EDİYORUM TELEFON OLAYINI ÇÖZSÜNLER"

Kazaya karışan araçlardan tur otobüsünün sürücüsü Mehmet U, "Son turistleri de alıp Antalya istikametinde ilerlerken önündeki 2 araca birden vuruyor. Vurduktan sonra araçlardan bir tanesi gelip benim otobüsüme çarptı. Emniyet mensuplarından rica ediyorum, mümkünse araç sürerken şu telefonla oynama olayını bir çözsünler. Bıktık usandık artık bunlardan" dedi.

KAZAYI SEYREDERKEN KAZA YAPTILAR

3. kaza yolun karşı şeridinde meydana geldi. Manavgat istikametine seyir halindeki bir aracın karşı şeritte meydana gelen kazayı görünce yavaşlaması üzerine arkadan gelen 2 aracın birbirine çarpması sonucunda 3 araçlı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Son kaza ise Manavgat'tan Antalya istikametine yaklaşık 1 kilometre geride, Hocalar kavşağında yaşanan kazalar nedeniyle yolun kapanması ve araç kuyruğunun uzaması sırasında yaşandı. Tur otobüsüne lüks cipin çarpması sonucu meydana gelen kazada cipin motor bölümünde hasar meydana geldi.

4 kazanın 3'ünde Mercedes marka araçların olması ise dikkat çekti.