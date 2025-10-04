Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasemin Güldemir

Antalya'da zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik kabusa döndü. Yaklaşık 1 kilometrelik mesafede 4 ayrı kaza meydana geldi. 12 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.10.2025
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
04.10.2025
saat ikonu 14:18

'nın ilçesinde yaklaşık 1 kilometrelik mesafede 12 aracın karıştığı 4 ayrı meydana geldi. Araçlarda hasar oluşurken 1 kişi yaralandı.

Antalya'da zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi

İlk kaza; Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Hocalar ışıklı Kavşağında kırmızı ışıkta beklemekte olan araca arkadan gelen araçların çarpması sonucu 3 araçlı meydana geldi. Araçlarda büyük hasar oluşan kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Antalya'da zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi

1 KİŞİ YARALANDI

Bu kazadan birkaç dakika sonra yakın noktada Ahmet A'nın kullandığı kapalı kasa kamyonet, aynı istikamette gitmekte olan Remzi D.'nin kullandığı otomobil, Yunus L.'nin kullandığı minibüs ve Mehmet U.'nun kullandığı tur otobüsünün yer aldığı 4 araçlı zincirleme meydana geldi. Kazada yolcu olarak bulunan Sema D. yaralandı. , 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Antalya'da zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi

"RİCA EDİYORUM TELEFON OLAYINI ÇÖZSÜNLER"

Kazaya karışan araçlardan tur otobüsünün sürücüsü Mehmet U, "Son turistleri de alıp Antalya istikametinde ilerlerken önündeki 2 araca birden vuruyor. Vurduktan sonra araçlardan bir tanesi gelip benim otobüsüme çarptı. Emniyet mensuplarından rica ediyorum, mümkünse araç sürerken şu telefonla oynama olayını bir çözsünler. Bıktık usandık artık bunlardan" dedi.

Antalya'da zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi

KAZAYI SEYREDERKEN KAZA YAPTILAR

3. kaza yolun karşı şeridinde meydana geldi. Manavgat istikametine seyir halindeki bir aracın karşı şeritte meydana gelen kazayı görünce yavaşlaması üzerine arkadan gelen 2 aracın birbirine çarpması sonucunda 3 araçlı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Antalya'da zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi

Son kaza ise Manavgat'tan Antalya istikametine yaklaşık 1 kilometre geride, Hocalar kavşağında yaşanan kazalar nedeniyle yolun kapanması ve araç kuyruğunun uzaması sırasında yaşandı. Tur otobüsüne lüks cipin çarpması sonucu meydana gelen kazada cipin motor bölümünde hasar meydana geldi.
4 kazanın 3'ünde Mercedes marka araçların olması ise dikkat çekti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Motosikletli zincirleme kazaya neden oldu! Mikserin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
ETİKETLER
#kaza
#trafik kazası
#yaralı
#antalya
#manavgat
#zincirleme kaza
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.