Ekipler şaşkına döndü! Katil valizin içinde yakalandı! Korkunç cinayeti itiraf etti!

Aralarında alacak-verecek meselesi olan arkadaşını öldüren Şenol K. özel harekat destekli operasyonla Esenyurt'ta yakalandı. Ekipler bir rezidansa düzenlediği operasyonda katil zanlısını gardırobun üzerindeki valizde saklanırken görünce şaşkına döndü. Cinayeti itiraf eden Şenol K. tutuklandı.

İstanbul Güngören'de geçtiğimiz günlerde işlenen cinayetle ilgişi yeni bir gelişme yaşandı. 34 yaşındaki Reşit Ayten bir kişinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmüştü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, hayatını kaybeden Ayten'in çeşitli suçlardan 20 kaydı ve 11 aranması bulunduğunu belirledi. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu katil zanlısının ise 22 yaşındaki Şenol K. olduğu tespit edildi.

VALİZİN İÇİNDE YAKALANDI

Şüphelinin, Esenyurt'ta kaldığı rezidansa özel harekat polisi destekli operasyon yapıldı. Cinayet büro ekipleri, şüpheliyi gardırobun üzerindeki valizde saklanırken yakaladı. Yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah şarjörü, 23 fişekle bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelinin çeşitli suçlardan 19 kaydı ve 4 aranmasının olduğu belirlendi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Maktulle alacak-verecek meselesi olduğu öğrenilen şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde alınan ifadesinde cinayeti kabul ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Şenol K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelinin cinayetin meydana geldiği sokaktan koşarak, uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.