EKPSS tercih kılavuzu 2026 (başvuru ekranı) 1.573 EKPSS engelli personel alımı hangi kadrolara yapılacak, başvuru şartları neler? İşte, alım yapılacak kurumlar



2026 EKPSS/kura ile engelli kamu personeli yerleştirme tercihleri başladı. Engelli vatandaşların devlet memurluğuna alınmaları konusunda EKPSS sonuçları ve kura usulü ile boş kadrolara yerleştirmeler yapılacak. Adaylar, belirlenen takvim doğrultusunda tercihlerini gerçekleştirecek. Tercih işlemleri, osym.ais.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte gerçekleştirebilecek. Alım yapılacak kadrolar arasında düz memur, psikolog, sosyolog, işletmen, istatistikçi, mühendis, avukat, hemşire, istatikçi, mimar gibi meslek dalları yer alıyor. EKPSS tercih başvuruları, tercih kılavuzu dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Peki EKPSS tercihleri ne zaman, başvuru şartları neler? İşte, EKPSS engelli alımı kadro ve branş dağılımı…

EKPSS TERCİHLERİ 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre adaylar tercihlerini 8-19 Ocak 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri osym.ais.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte gerçekleştirebilecek.

İlköğretim, ilkokul, ortaokul, ön lisans ve lisans seviyesinde tercih edilebilecek kadrolar kılavuzda yer aldı.

Adayların kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için 2022 EKPSS veya 2024 EKPSS’ye girmiş ya da 2022-2024 kura yerleştirme için başvuru yapması gerekmektedir.

EKPSS 2026 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim düzeyi kadrolar için EKPSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP2 puanı, lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP3 puanı kullanılacaktır. İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 41 inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde tercihlere göre kura usulü ile yerleştirme yapılacaktır.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?



Anbar Memuru, Arkeolog, Avukat, Bilgisayar İşletmeni, Eğitmen, Gişe Memuru, Grafiker, Hemşire, İmam-Hatip, İstatistikçi, Kuran Kursu Öğreticisi, Kütüphaneci, Memur, Mimar, Muhasebeci, Müezzin-Kayyım, Mühendis, Odyolog, Peyzaj Mimarı, Programcı, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Sosyolog, Şehir Plancısı, Tahsildar, Tercüman, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ), Veteriner Hekim, Veznedar.

ALIM YAPILACAK İLLER BELLİ OLDU

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak