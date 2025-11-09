Elazığ’da bir araç park halindeki otomobile çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Kategoriler
Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu Kuyulu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Kamışlı idaresindeki otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ağır yaralanan Kamışlı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.