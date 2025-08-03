Elazığ'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Elazığ'da Diyarbakır kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana gelen kazada; B.Y. idaresindeki otomobil, aynı istikametteki Ö.F.G. yönetimindeki otomobile çarptı.

1'İ AĞIR 6 YARALI

Kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı.