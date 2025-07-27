Elazığ'da iki grup arasında silahlı kavga! Yaralılar var

Elazığ'da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların konuştuğu kavgada yaralıların olduğu bildirildi.

SOKAK ORTASINDA SİLAHLI KAVGA

Olay, Karakoçan ilçesi Kırkpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.



İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.