Eline aldığı kürekle dehşet saçtı! Komşuna saldırıp garaj kapısını parçaladı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde A.A. isimli kadın garaja malzeme konuşmasına sinirlenip dehşet saçtı. Öfkeli kadın eline aldığı kürekle önce komşusuna saldırdı daha sonra ise garaj kapısını parçaladı.

Zonguldak'ta meydana gelen olayda sinir krizi geçiren kadın korku dolu anlar yaşattı. A.A. isimli kadın, apartmanın bahçesinde bulunan otomobil garajına malzeme konulmasına sinirlenip eline geçirdiği kürekle sağa sola saldırdı. Öfkesine hakim olamayan A.A., kürekle önce kapı komşusu S.S.'yi darp etti. Ardından apartman bahçesindeki garaj kapısını parçalayarak bahçede bulunan köpeğe de saldırmak istedi.

GÖZALTNA ALINDI

Can havliyle olay yerinden kaçan köpek saldırıdan kurtulurken, A.A. bu kez yeniden garaja yönelerek kürekle çevreye zarar vermeye devam etti.

Olayın seslerini duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ve polis ekipleri, A.A.'yı gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Yaralanan S.S. ise ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.