Eltisi içeceğine ilaç karıştırdı, ölümden döndü! Görüntüleri izleyince dehşete düştü

Ağustos 2023'te Ankara'da meydana gelen olay dehşete düşürdü. Necla Üstünel, oğlunun düğününde aniden fenalaştı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kadına ilk müdahale yapıldı. Birileri tarafından zehirlendiğini düşünen kadın, gittiği kuaförün kamera kayıtlarını izleyince şoke oldu.

ELTİSİ İÇECEĞİNE İLAÇ KATTI

Durumun farkına düğün günü gittiği kuaförün kamera kayıtlarını inceledikten sonra varan Üstünel, eltisi tarafından içeceğine bir şişe antidepresan karıştırıldığını gördü. Yaşadığı durum nedeniyle beyin travması geçiren ve ilaç kullanmaya başlayan Üstünel, eltisinden şikayetçi oldu. Zanlı hakkında 'taksirle yaralama' suçundan verilen para cezasına itiraz eden Üstünel ailesinin şikayeti üzerine, yargılamanın yeniden yapılacağı öğrenildi.