Mersin'de feci kaza! Tıra çarpan otobüsün ön tarafı koptu: Çok sayıda yaralı var

Tarsus ilçesi sınırlarında otoyolda Orhan Tanış idaresindeki otobüs, tıra arkadan çarptı. Otobüs hasar alırken, tır devrildi. Kazada ilk bilgilere göre 9 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslara hastanelere sevk edildi.

OTOBÜSTE 36 KİŞİ VARDI

Muğla Marmaris'ten hareket eden otobüsün Batman'a giderken kazanın meydana geldiği 32'si yolcu, 4'ü ise personel olmak üzere araçta toplam 36 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.