Emanete üst düzey saygı! Arabayı çalınmasın diye çatıya taşıdı

20 Ekim 2024 10:41 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 10:59

Hatay'da yaşayan Yılmaz Özdemir, arkadaşının kendisine emanet ettiği otomobili çalınma ve zarar görme ihtimaline karşı forkliftle iş yerinin önündeki konteynerin çatısına koydurdu.

Aracını o halde görünce hemen kamera kayıtlarını izledi! Hiçbir şey olmamış gibi uzaklaşmış

Aracını o halde görünce hemen kamera kayıtlarını izledi! Hiçbir şey olmamış gibi uzaklaşmış

Hatay​'ın merkez ilçesi Antakya​'daki Küçük Sanayi Sitesi​'nde esnaflık yapan Yılmaz Özdemir, arkadaşının kendisine emanet ettiği otomobilin çalınma ya da zarar görme riskine karşı aldığı önlemle tebessüm ettirdi.

FORKLİFTLE KALDIRDI

Nakliyecilik yaparak geçimini sağlayan ve sanayi sitesinde dükkanı bulunan Özdmir'e arkadaşı bir süre önce motoru arızalı olan aracını emanet etti. İş yerinin önünde bir süre park halinde kalan aracın zarar göreceğini ve hırsızların hedefi olacağını düşünen Özdemir, bu durumun getirdiği stresten kurtulmak için sıra dışı bir çözüm buldu ve minik aracı forkliftle iş yerinin önünde bulunan konteynerin üzerine koydurdu.

EN KOLAY ADRES TARİFİ

Özdemir, insanlardan korumak için konteynerin üzerine yerleştirilen otomobilin, sahibi teslim alana kadar anı yerde kalmaya devam edeceğini söyledi. Konteynerin üzerinde 2 aydır duran otomobilin, adres tarifinde de kolaylık sağladığını belirten Özdemir, "Örneğin başka bir yerden dükkanımıza gelenleri diyoruz ki konteyner üzerinde bir yeşil araba var onun hemen yanındayız diye kolayca tarif edebiliyoruz. İnsanların ilgisini ve dikkatini çekiyor” ifadelerini kullandı.