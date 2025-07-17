Emniyet şeridinde korkunç kaza! Otomobil tırın altına girdi: Sürücü feci şekilde can verdi

Sakarya'da sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Adapazarı-Karasu D-650 kara yolunda 20 yaşındaki S.A. kontrolündeki otomobil, emniyet şeridindeki E.A. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Otomobilin, tıra adeta ok gibi saplandığı kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sürücü S.A. ile araçta yolcu olarak bulunan E.G. (20) yaralandı. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü S.A., kaldırıldığı Ferizli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.